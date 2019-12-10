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Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян, которые получают теневые зарплаты. По результатам расчётов, бюджет не получает 3 трлн рублей доходов, почти 3% ВВП, в год из-за теневой занятости. Около 13 млн россиян не платят налоги с трудовой деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

При расчётах экономисты опирались на данные ФНС и Росстат.

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, — приводит результаты исследования РБК.

Вывести таких работников из теневой занятости почти невозможно, в первую очередь, из-за специфики деятельности неофициально занятых. Как правило, неофициально занятые работают в сферах услуг, мелкого производства и ремонта. Государство не может стимулировать выход из налоговой тени этих работников, а также не имеет на них административного воздействия, отмечают эксперты. Кроме того, попытка контролировать неофициально занятых через банковскую систему приводит к переходу таких работников к наличным расчётам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Сбербанк с начала следующего года присоединится к режиму налогового мониторинга.