Экономисты объяснили, почему россияне возвращают деньги в банки

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Россияне начали возвращать в банки валюту, которую ранее массово забирали со своих вкладов. Экономисты в разговоре с сотрудниками СМИ объяснили, с чем может быть связано указанное поведение граждан РФ.

Некоторое время назад люди в стране начали снимать средства со своих банковских счетов, потому что поддались панике на фоне пандемии, кризисной ситуации и не только. На тот момент (в течение марта и апреля) иметь наличность при себе и правда было решением более осторожным, заявил экономист Константин Селянин. По его словам, что на протяжении двух месяцев люди боялись наложения запрета на снятие вкладов со стороны властей. И такой сценарий действительно нельзя было исключать.

В настоящее время, подчеркнул Селянин, ситуация начинает понемногу успокаиваться. Об ограничениях или замораживании вкладов речи не идёт, а в банки валюта возвращается, потому что храниться она должна в безопасном месте. Да и копящиеся проценты «греют душу» россиянам.

По мнению экономиста, большинство запаниковавших граждан вернут свои деньги обратно на вклады. При этом он сказал, что лучше не преобразовывать валютные вклады в рубли. Дело в том, что угроза девальвации остаётся, несмотря на то что в последние 14 дней экономика России крепнет.

Кроме того, ситуацию со вкладами прокомментировал экономист Вячеслав Зайченко. Он с недоверием отнёсся к статистике об объёме валютных вкладов. Ситуация, как заметил эксперт, может объясняться только финансовой неграмотностью людей.

Люди, скорее всего, пытаются вложить деньги из-за опасений рисков рубля в валюту из-за своего незнания о валютных рисках. Я если честно сомневаюсь, что это правда. Они это делают по незнанию. Других вариантов здесь нет, — приводит слова Зайченко портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, граждане РФ на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за COVID-19 начали пополнять вклады в иностранной валюте. В мае объём средств на таких депозитах вырос на $721,1 млн. Об этом сообщается в статистике ЦБ.

В марте из-за паники на финансовых рынках и резкого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) население сняло со своих вкладов около $5 млрд. На данный момент россияне вернули уже 8,7% от выведенной из кредитных организаций валюты.