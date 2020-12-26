Экономисты назвали продукты, которые подорожают в новом году

https://static.news.ru/photo/a15d66cc-4794-11eb-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2021 года подорожают алкоголь, молоко, вода и сладости. Кроме того, мораторий на увеличение цен на базовые продукты питания действует только до конца этого года, поэтому не исключено, что уже через несколько дней их стоимость увеличится.

В первую очередь в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем на 4-5%), — цитирует «МК» исполнительного директора Инвестиционно-аграрного фонда Марину Строгую.

Также в цене (от 5 до 7%) вырастет молочная продукция, питьевая и минеральная вода из-за маркировки. Стоимость массовых сортов хлеба должна остаться прежней, хотя за год цены на зерно увеличились в среднем на 45%, а на муку — на 22%. По словам экономиста, цены на хлеб контролирует государство, так как это социальный продукт.

Рост стоимости круп и бобовых связан с повышенным спросом и подорожанием за рубежом, что отразилось и на внутренних ценах. Гречка подорожала на 53% к 2019 году, геркулес — на 22%, манная крупа — на 12%, пшеничная мука и макароны — на 9%, — отметила Строгая.

Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарёв считает, что в 2021 году могут на 10% подорожать ещё и конфеты, шоколад и другие сладости из-за роста биржевых цен на какао-бобы.

Главным фактором роста стоимости продуктов питания в России является девальвация рубля. Даже при очевидных успехах по импортозамещению отечественные производители используют много импорта — начиная с техники и комплектующих на полях, включая пестициды, ветеринарные препараты для животных, комбикорма, и заканчивая упаковкой, консервантами на пищевых производствах, — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как писал NEWS.ru, главными причинами роста цен на продовольственные товары в Российской Федерации стали снижение урожая, ослабление национальной валюты и значительный рост мировых цен на продукты питания. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, чтобы ситуация с ценами на продукты стабилизировалась, Минпромторг и Минсельхоз приняли ряд мер. Речь идёт о подписанных соглашениях с торговыми сетями и производителями, вводе экспортных пошлин по некоторым продовольственным товарам. Кроме того, профильные ведомства сейчас всячески стараются поддержать производителей сельхозпродукции.