Экономист рассказала, какие выплаты увеличат с 1 февраля

Пенсии в России в 2022 году подняли на 5,9%, исходя из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Поскольку фактическая инфляция (8,4%) превысила прогноз, с 1 февраля выплаты проиндексируют до уровня 8,6%, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют ещё на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией, — рассказала Сорокина.

По её словам, также с 1 февраля проиндексируют регулярные выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, её участникам и ветеранам боевых действий. Индексация на 8,4% затронет и материнский капитал, уточнила специалист.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля вырастет размер нескольких пособий. В частности, увеличится единовременное пособие при усыновлении детей. Если речь идёт о приёмном ребёнке старше семи лет, инвалиде или усыновлённых братьях и сёстрах, в этом случае выплата составит 156 429 рублей, рассказала Лариса Сорокина.