https://static.news.ru/photo/92d681b2-64d5-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два года с половиной потребуется курсу рубля, чтобы вернуться к отметке в 61 рубль за доллар. Всё это время он будет следовать за динамикой нефти марки Brent.

Об этом рассказал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф, сообщает РИА Новости. По словам финансиста, при ожидаемой нефти в $30 за баррель в течение второго и третьего квартала 2020 года рубль будет находиться на уровне 75 за доллар, за последующие затем два год он укрепится до 68 за доллар.

Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет, — отметил Граф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара уже в апреле может вырасти до 80 рублей. Это произойдёт, если текущая цена на нефть останется на прежнем уровне, считают аналитики Райффайзенбанка. Согласно их прогнозу, по итогам марта ожидается положительное сальдо счёта текущих операций (+$2,8 млрд), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают надежды на новые договорённости в рамках ОПЕК+ в ближайшие месяцы.