Экономист рассказал, как пережить финансовый кризис

https://static.news.ru/photo/024d408c-8490-11eb-8e5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис — часть цикла фондового рынка. Он, как и рост, неизбежен. Кроме того, не всегда предсказуем, поэтому грамотный инвестор должен подстраиваться под современные условия, видоизменять бизнес, чтобы не быть застигнутым врасплох. Об этом рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

В качестве примера он привёл ситуацию 2020 года, когда падали акции нефтяных компаний, но при этом наблюдался активный рост ценных бумаг фармацевтического сектора IT-компаний, досуговых сервисов.

Специалист добавил, что наряду с глобальными событиями, такими как пандемия коронавируса, брешь в финансах могут пробить и личные проблемы — непредвиденные расходы, потеря работы.

Он пояснил, что на этот случай необходим финансовый запас на период до полугода обычной жизни. Эти средства следует держать в лёгком доступе. При этом желательно успеть рассчитаться с личными долгами и небольшими кредитами, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на семью. Кроме того, эксперт рекомендует вести тщательный учёт расходов, сообщает ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по личным финансам Михаил Попов посоветовал формировать «подушку безопасности», которой в случае потери дохода хватит на 6–12 месяцев. Это позволит спокойно обдумать и решить проблему смены работы, не опасаясь снижения уровня жизни.