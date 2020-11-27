Экономист рассказал, как образуются скидки в «чёрную пятницу»

https://static.news.ru/photo/18b64212-30bf-11eb-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время «чёрной пятницы» магазины продают товары с большими скидками, при этом не работая себе в убыток, так как за продукцию уже заплатили богатые покупатели. К тому же, по словам кандидата экономических наук, маркетолога Игоря Качалова, во время распродаж можно составить базу новых клиентов, которые принесут деньги в будущем.

Предположим, магазин получил товар за 100 рублей. Зачастую на него могут давать наценку в 50 рублей или даже в 200-300 рублей, и в итоге получится внушительный ценник. Тем не менее в нашей стране есть люди, которые готовы за интересный, новый товар переплачивать эти десятки процентов, — рассказал «360» Качалов.

По его словам, со временем таких покупателей становится меньше, и магазин объявляет скидки и распродажи. В эти дни товар приобретает массовый покупатель, а это десятки миллионов россиян.

Появляясь в магазинах по высоким ценам, товар сначала окупает себя за счёт богатых потребителей, у которых есть дополнительные 10-20%, чтобы переплатить за скорость или за качество, — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что любые ценники со скидками означают, что товар уже окуплен. Даже у магазинов, предлагающих товары за один рубль, речь об убытках не идёт, так как во время распродаж формируется клиентская база. Менеджер просит покупателя заполнить о себе информацию: фамилию, имя, телефон или электронный адрес, и попросит разрешение на информирование о новых акциях.

В эти дни можно сделать базу до 60 млн человек, если мы берём по всей России, — подчеркнул Качалов.

Как писал NEWS.ru, «чёрная пятница» считается днём больших скидок. Традиция устраивать распродажи в определённый день появилась в США. А началось всё, когда президент Авраам Линкольн объявил Днём благодарения последний четверг ноября и сделал этот день официальным выходным. Со следующей после Дня благодарения пятницы неофициально начинался рождественский сезон, по праву считавшийся самым удачным временем для многих торговцев.

Современную трактовку «чёрной пятницы» часто связывают с идиомой in the black, которая означает финансовый успех. Считается, что термин прижился из-за того, что убытки в бухгалтерских книгах отмечали красным цветом, а прибыль — чёрным. Соответственно, в дни активных распродаж бухгалтерия велась только чёрным цветом.