Экономист предрёк корректировку курса рубля в сторону роста

https://static.news.ru/photo/cee1f7fc-8ca4-11eb-a786-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов заявил, что факторами ослабления рубля к доллару и евро стали санкционные риски и высокий уровень неопределённости на валютных рынках.

Экономист выделил две группы факторов, приведших к ослаблению национальной валюты, — фундаментальные и спекулятивные.

К фундаментальным факторам прежде всего относится резкое снижение цены на нефть, которое произошло в том числе по причине продолжения локдауна в Германии. Спекулятивных факторов несколько. Первый фактор, который повлиял на поведение инвесторов, — это повышение процентной ставки ЦБ Турции, которое повысило уровень неопределённости на развивающихся рынках, спровоцировало многих инвесторов выходить из валют, и с этого началось ослабление, — пояснил Улатов в комментарии для телеканала «360».

Усиление санкционной риторики стран Запада, направленной на Россию, стало ещё одним спекулятивным фактором, сказавшимся на курсе рубля. Многие консервативные инвесторы, опасаясь ввода новых санкций, вывели свои деньги из госдолга РФ. Экономист считает, что неопределённость ещё некоторое время будет оказывать давление на рубль. Однако такая ситуация для рынка не в новинку, и как только уровень неопределённости снизится, рубль скорректируется в положительную сторону, подчеркнул Улатов. Он уточнил, что позитивный сценарий реализуется, если не произойдёт ещё более сильного снижения цен на нефть.

Хотел бы напомнить, в прошлом году было два эпизода, когда очень высокий уровень неопределённости, в том числе связанный с санкционной риторикой, приводил к ещё более резкому ослаблению рубля. В прошлом году, в марте, рубль ослабел и стал стоить больше 80 рублей за доллар, та же самая ситуация произошла и в октябре, — указал Улатов.

Ранее обвал российского рубля предсказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению эксперта, российская валюта начнёт сдавать позиции уже во второй половине 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.