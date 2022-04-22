Экономист посоветовал, как застраховать сбережения от дефолта

Напрямую застраховаться от дефолта государства невозможно, страховые продукты, что продаются на бирже, могут обеспечить только диверсификацию портфеля. В ходе последних месяцев такие страховки выросли в цене вдвое, но обезопасить вложения можно самостоятельно, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его мнению, наиболее удобный способ обезопасить финансы от любой нестабильности — «разложить по разным корзинам». Речь идёт о валютах.

Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства, — разъяснил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация в России отличается от классического дефолта. В том случае, если его объявят, он будет рукотворным — у страны достаточно денег, она в состоянии погасить все свои внешние обязательства несколько раз. Последствия подобного дефолта будут минимальными, так как государство в качестве регулятора в основной степени контролирует курс рубля.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами. По её словам, никакой дефолт стране не грозит.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.