Экономист посоветовал хейтерам Набиуллиной «купить себе верёвку и мыло»

Хейтерам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призывающим к её отставке, необходимо «купить себе верёвку и мыло», заявил в беседе с NEWS.ru экономист Александр Разуваев, комментируя снижение регулятором ключевой ставки на 3 п. п. — с 20 до 17% годовых. Эксперт заявил, что финансовое ведомство таким образом отреагировало на укрепление рубля и стабилизацию финансовых рынков. По его словам, решение ЦБ «немного удешевит кредит и вызовет некоторое снижение ставок по вкладам».

Думаю, что ЦБ ориентируется в моменте, хоть и по теории не совсем правильно. Это (снижение ключевой ставки. — NEWS.ru) означает, что ЦБ РФ уверен в своих силах. Все смотрят на доллар/рубль, а укрепление рубля к доллару на 10% снижает годовую инфляцию на 0,5–1%. Для меня главное — это рынок акций, 17 млн частных брокерских счетов. Более-менее адекватная стоимость ценных бумаг на Московской Бирже, кроме «Аэрофлота» — это большое достижение ЦБ. Всем хейтерам Набиуллиной, призывающим к её отставке, необходимо купить себе мыло и верёвку, — добавил Разуваев.

По мнению эксперта, ключевая ставка должна быть равна годовой инфляции, которая сейчас составляет, по разным оценкам, 16%. Разуваем не исключил, что «показатели пойдут на спад и в конце года, учитывая геополитику, они составят около 12%».

Банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, говорится на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но в настоящее время перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, темпы роста цен существенно замедлились. Этому, помимо всего прочего, способствовала и динамика обменного курса рубля, отметили в ЦБ. Там добавили, что ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны кабмина и ЦБ, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.

В регуляторе допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Отмечается, что решения будут приниматься в зависимости от рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финрисков и с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ранее аналитики предсказали снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле-мае. По их мнению, это возможно, если ЦБ РФ не будет менять действующие ограничения с валютой.