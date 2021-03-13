Экономист объяснил, когда лучше избавиться от доллара

https://static.news.ru/photo/924bc70a-851f-11eb-90f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподаватель Школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов заявил, что держателям доллара можно задуматься о его продаже, когда курс валюты США начнёт снижаться.

Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортёры и так получают большой объём валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок, — отметил Емельянов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист рекомендовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства.

Если же ваша цель в получении высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний, — пояснил Емельянов.

Можно хорошо заработать, но нельзя забывать о высоких рисках, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, а американскую валюту в конце апреля ждёт крах. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов. По его словам, в пользу рубля сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, ожидающиеся в апреле.