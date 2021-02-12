Экономист назвал рисковые для инвестиций валюты

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Рисковыми с точки зрения инвестиций в 2021 году являются китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань, — пояснил агентству ПРАЙМ Казанский.

По словам экономиста, гонконгский доллар долгое время был переоценён из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений, однако события 2019 года в сочетании с регрессией, начавшейся в 2018 году, делают его опасной валютой для инвестиций. В последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

Практически все африканские и латиноамериканские валюты также являются весьма опасными для покупки. Например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, инфляция в стране в 2020 году составила 36,1% годовых, — добавил эксперт.

Как писал NEWS.ru, курс рубля может повторить январское падение в феврале после некоторого укрепления позиций на уходящей неделе. Об этом предупредила аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Причин этому несколько. Во-первых, несмотря на такие положительные моменты, как ралли на нефтяном рынке и трёхкратное сокращение объёмов закупок валюты со стороны Минфина, аппетит к риску на снизился, а это находит прямое отражение на динамике курса национальной валюты. Во-вторых, влияние оказывает снижение прогноза по мировому спросу на нефть МЭА и ОПЕК. Основными предпосылками ухудшения прогноза названы недостаточно высокие темпы вакцинации людей от коронавируса. Наконец, давление на курс рубля вызвало заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о санкционном влиянии на Россию со стороны Евросоюза. В свою очередь санкции являются ключевым риском для рубля.