Экономист назвал последствия запрета поставок банкнот евро в Россию

Запрет поставок в Россию банкнот, деноминированных в евро, является «своеобразным ударом по РФ», заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев. Собеседник отметил, что сейчас основные операции с валютой являются безналичными, так что данная мера ЕС нанесёт очень сильный ущерб его же валюте. Эксперт добавил, что США вряд ли пойдут на такой же шаг с долларом.

Если евро нельзя будет купить, то и спроса на эту валюту не будет, соответственно, курс рубля вырастет. В принципе, если брать евро как валюту сбережений, то доллар лучше как минимум потому, что ставки по нему повысятся. Россияне вполне проживут без евро. Но есть очень интересный момент, касающийся евро, Apple и вообще всего. У нас же есть страны СНГ, нужен вам iPhone, евро — поехал в Баку и купил там. Я думаю, что официально начнётся реэкспорт у брендов, у Ford, например. Такой туризм вполне возможен. Минск под санкциями, Средняя Азия — да, Нур-Султан, Алма-Ата — да, — подчеркнул Разуваев.

По словам экономиста, Баку выходит на первое место в этом плане и может стать центром товарного туризма.

Кто за чем — кто за телефоном, кто за автомобилем, — отметил он.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведёт войну с Россией, однако поддерживает Украину. Он подчеркнул, что санкции против РФ вводятся в качестве ответной реакции на сложившиеся обстоятельства.

По мнению Борреля, в ЕС понимают, что принятые ограничительные меры могут нанести ущерб самой Европе.