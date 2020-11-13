Экономист назвал альтернативы доллару для вложений

Подстраховаться от инфляции можно, вкладывая свободные средства в наименее подверженные колебаниям валюты, такие как швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Экономист советует разделить свои рублёвые сбережения на части и купить разные валюты,
Именно таким образом поступают все центральные банки мира, которые хранят средства в национальной валюте, в долларах, евро, других валютах, а также в золоте и серебре, — отметил Иванов.
Эксперт акцентировал внимание на том, что рубль в 2020 году подешевел более чем на 20%, а швейцарский франк и евро подорожали на 30% к рублю, японская иена — на 28%, китайский юань — на 26%.
На данный момент франк стоит 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен — 72 рубля, китайский юань — около 12 рублей, резюмировал экономист.
Как писал NEWS.ru ранее, к весне 2021 года ожидается резкое повышение стоимости автомобилей и бытовой техники. Об этом в разговоре с журналистами сообщил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.