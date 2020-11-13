Экономист назвал альтернативы доллару для вложений

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Согласно указам Министерства финансов РФ, минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина повысится в России с 1 января 2021 года. Срок действия этих указов обозначен до 31 декабря 2026 года.

В соответствии с документами, опубликованными на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена 0,5 литра водки повысится с 230 до 243 рублей, пол-литровой бутылки коньяка — с 433 до 446...