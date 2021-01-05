Экономист допустил падение рубля к концу января

https://static.news.ru/photo/79fe61ae-50bc-11eb-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля может сильно просесть, если США примут решение о введении санкций в отношении России, несмотря на то, что текущая ситуация в Вашингтоне, скорее, способствует ослаблению доллара, считает экономист Никита Масленников.

Если США примут новые санкции против России, то курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января, — заявил он в интервью URA.ru.

При этом на фоне беспорядков в США, вызванных политическим кризисом в стране, доллар может частично потерять свои позиции, в это время можно ожидать ослабления курса американской валюты до 70 рублей за доллар, отмечает эксперт.

Эксперт в сфере экономики Игорь Николаев отчасти согласен с тем, что в ближайшее время можно ожидать скорее укрепление рубля к доллару, однако это явление будет кратковременным. Он уверен, что доллар быстро стабилизируется и отыграет потери после инаугурации нового президента США 20 января.

Ранее сообщалось, что, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, начало 2021 года будет сложным для рубля. В лучшем случае российская валюта останется на текущих позициях, в худшем — вновь упадёт до 80 рублей за доллар. В самом оптимистичном сценарии аналитики не видят возможности для нацвалюты возвращения к уровню, предшествующему пандемии COVID-19.