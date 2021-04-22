Назван самый богатый член Центризбиркома

https://static.news.ru/photo/19deabbc-a35f-11eb-8d38-96000091f725_660.jpg Борис Эбзеев Фото: vestnik.cikrf.ru

Самым богатым членом Центральной избирательной комиссии РФ в 2020 году стал Борис Эбзеев, он заработал более 10,8 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, опубликованных на официальном сайте комиссии. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова задекларировала за прошлый год доход в 7,1 млн рублей.

Эбзеев подал сведения о доходах на сумму 10 833 478 рублей. Кроме того, он владеет квартирой 59,2 кв. метра, долей в квартире 134 кв. метра, земельным участком площадью более 2,5 тысяч кв. метров, жилым домом 635,1 кв. метра и автомобилем Land Rover Discovery-3. В ЦИК этот заслуженный юрист РФ отвечает за обобщение и анализ практики проведения выборов и референдумов.

Наименьший доход за прошлый год задекларировал член ЦИК Игорь Борисов — 1 191 495 рублей. В его собственности — два земельных участка площадью 1704 и 150 кв. метров, жилой дом 77 кв. метров, пять квартир, машино-место, гараж, хозпостройка и водный катер Bayliner 175 с автоприцепом.

Ранее стало известно, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд стал самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей. В собственности Шапошникова значатся квартира площадью 269,5 квадратных метра, легковой автомобиль Mercedes Benz Е350 и машино-место.

Согласно декларации о доходах, президент России Владимир Путин заработал в 2020 году около 10 млн рублей.