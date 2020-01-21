https://static.news.ru/photo/42fb3d16-3c7d-11ea-a995-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.

До этого три дня подряд Безос уступал генеральному директору французской группы компаний LVMH Бернау Арно. Однако после того как последний потерял $3,7 млрд, его состояние стало равно $112,9 млрд. В это же время глава Amazon увеличил свой капитал на $489 млн за счёт подорожания акций компании, таким образом, состояние теперь оценивается в $116,1 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Amazon готовится запустить систему, благодаря которой можно будет оплачивать покупки с помощью ладони. Предполагается, что человек на кассе будет использовать карту и сканировать отпечаток руки.