https://static.news.ru/photo/4f1c9c56-69dd-11ea-81f6-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР) опросили 1600 россиян и выяснили, что две трети из них начали больше экономить после мартовского ослабления рубля. Экономия в основном коснулась покупок бытовой техники и электроники, готовой еды (в том числе в ресторанах), парфюмерии и косметики, алкоголя, бытовой химии и детских игрушек.

66% россиян начали экономить после девальвации рубля в марте 2020 года. Продолжение девальвации ожидают 43% опрошенных, — говорится в исследовании ЦСР.

Как показал опрос, большинство россиян намерены и дальше сокращать свои траты и экономить (65%), а также наращивать накопления в рублях (39%). 12% респондентов намерены купить валюту, 9% — вложиться в недвижимость, драгметаллы и другие материальные ценности, а 6% — инвестировать в ценные бумаги. При этом 28% опрошенных в ближайшее время всё же планируют взять кредиты для покупки жилья или автомобиля.

Как писал NEWS.ru, гипермаркет «Ашан» начал продавать тележками наборы для пандемии. Их стоимость варьируется от 2634,50 до 3491,31 руб. В набор попали крупы и средства первой необходимости. В частности, гречка, макароны, подсолнечное масло, влажные салфетки, туалетная бумага и другое. Позже вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о необходимости обеспечить бесперебойные поставки продуктов для населения и сформировать продовольственные запасы в торговых сетях.