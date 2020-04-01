https://static.news.ru/photo/1d0004ce-7225-11ea-b3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета иностранную валюту или рубли. Инициатором этого законопроекта выступило правительство РФ.

Действующая в настоящее время законодательная норма обязывает резидентов получать от нерезидентов на свои банковские счета валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Принятый же закон расширяет перечень случаев, когда резиденты имеют право не зачислять средства на свои счета. Норма будет действовать, если в договорах будет предусматриваться оказание нерезидентам услуг, включённых в утверждённый правительством перечень. Это могут быть услуги в сфере информационных технологий и образовательной деятельности, передаёт ТАСС.

Изменения должны снизить административную нагрузку на российских экспортёров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций, так как отсутствие возможности зачёта встречных требований влечёт для компаний дополнительные финансовые издержки. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, правительство Москвы приняло постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождений от арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса. От арендной платы освобождаются организации и ИП в сферах культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, общепита, также предоставляющие гостиничные, торговые и бытовые услуги. При этом от платежей освобождаются только организации, арендующие участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в муниципальной собственности.