https://static.news.ru/photo/917a1f70-220b-11ea-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.

Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». В случае если Госдума узаконит мораторий, почти 40 млн россиян потеряют право самостоятельно решать судьбу своих «пенсионных денег», сообщает газета «Коммерсант».

По мнению экспертов, принятие поправок приведёт также к тому, что «молчуны» ПФР не смогут перейти в частный фонд без потери инвестиционного дохода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 9,7% увеличилось число пенсионеров в России с 2012 по 2018 год. По информации Росстата, число пенсионеров выросло с 42 млн 367 тысяч до 46 млн 480 тысяч. Пенсию по старости сейчас получают 36 млн 710 тысяч, что почти на четыре миллиона больше, чем семь лет назад. В 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.