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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский доллар начал дешеветь после небольшого повышения в середине дня 3 января. Евро продолжил падать на МосБирже вечером 3 января. Российский рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне уверенного роста стоимости нефти.
Курс доллара США составляет 61,93 рубля за единицу в 19:00 по Москве, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,16 рубля за единицу, «похудев» на 31 копейку.
Цены на нефть выросли
на новостях о гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и поднялась в цене до $68,25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Максимум взлёта цены был зафиксирован около 05:40 мск 3 января. Тогда за баррель давали $68,86.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб
при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Министерство обороны США заявило, что генерал убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана предупредил тех, кто стоит за убийством Сулеймани, чтобы они ждали «суровой и достойной сожаления» мести.
Генштаб назвал терактом поступок США и отдал дань уважения генералу Сулеймани «за его ведущую роль в борьбе с террористическими и такфирскими группировками, которые являются марионетками преступного правительства Соединённых Штатов».
В заявлении говорится, что иранская нация нанесёт «тяжёлый удар по мировому высокомерию, возглавляемому режимом США и сионистским режимом Израиля».