https://static.news.ru/photo/2f4ac3d0-2e4b-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар начал дешеветь после небольшого повышения в середине дня 3 января. Евро продолжил падать на МосБирже вечером 3 января. Российский рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне уверенного роста стоимости нефти.

Курс доллара США составляет 61,93 рубля за единицу в 19:00 по Москве, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,16 рубля за единицу, «похудев» на 31 копейку.