Доплаты водителям скорой помощи предложили освободить от НДФЛ

https://static.news.ru/photo/fb384c1e-94f4-11ea-9038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стимулирующие выплаты водителям скорой помощи, которые вместе с медиками выезжают к заразившимся коронавирусом россиянам, могут освободить от НДФЛ по аналогии с медработниками, у которых федеральные надбавки уже освобождены от 13-процентного налога. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Федеральный закон от 22 апреля освобождает от налога на доходы физлиц (НДФЛ), стимулирующие выплаты только медработников. Соответственно, водители скорой помощи не попали в перечень лиц, чьи стимулирующие выплаты освобождаются от налогообложения, — пояснил «Парламентской газете» сенатор.

Стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года выплачиваются работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей. По его словам, выплаты получили пока только 52 тыс. медиков в 56 регионах. Это менее половины, учитывая, что все средства регионы уже получили. Путин подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.