https://static.news.ru/photo/a3aad684-ba8d-11e9-893b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доля вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) с 1 июля по 6 августа 2019 года снизилась до 29,2%, говорится в очередном Обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ.

За первые четыре рабочих дня августа нерезиденты продали ОФЗ на 19 млрд рублей, — отмечается в документе.

Однако регулятор уточняет, что сокращение доли иностранцев в российском госдолге произошло в основном из-за единовременного прироста объёма размещённых ОФЗ в рамках поддержки ВЭБ.РФ.

Минфин размещал эти ценные бумаги 26 июля, объём выпуска составил 212,636 млрд рублей. На всю эту сумму ВЭБ.РФ и выкупил ОФЗ.