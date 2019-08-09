Доля вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) с 1 июля по 6 августа 2019 года снизилась до 29,2%, говорится в очередном Обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ.
За первые четыре рабочих дня августа нерезиденты продали ОФЗ на 19 млрд рублей, — отмечается в документе.
Однако регулятор уточняет, что сокращение доли иностранцев в российском госдолге произошло в основном из-за единовременного прироста объёма размещённых ОФЗ в рамках поддержки ВЭБ.РФ.
Минфин размещал эти ценные бумаги 26 июля, объём выпуска составил 212,636 млрд рублей. На всю эту сумму ВЭБ.РФ и выкупил ОФЗ.