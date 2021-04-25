Доллар вырос, евро упал в начале торгов

https://static.news.ru/photo/48c8607e-205e-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Курс доллара в начале торгов повысился на шесть копеек, до 75,03 рубля, евро снизился на 15,75 копейки, до 90,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Как сообщил «Интерфакс», американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли торги в понедельник, 26 апреля на рекордно высоких отметках. Инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчётности в США.

Процесс дедолларизации в России не может быть быстрым, однако риски обесценивания американской валюты всё же есть. Советы о том, как не потерять хранящиеся в долларах накопления, дал генеральный директор Noble Russian Finance Василий Коновалов.

Как ранее писал NEWS.ru, российские банки с 27 апреля имеют право подключать карты «Мир» к платёжной системе Apple Pay, сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК). Несколько банков уже объявило о том, что собираются воспользоваться функционалом. Речь о таких финансовых организациях, как ВТБ, ПСБ, «Открытие», Росбанк, РСХБ и УБРиР.