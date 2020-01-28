https://static.news.ru/photo/4024547a-41a4-11ea-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара упал на 15,75 копейки после открытия торгов на МосБирже 28 января и составил 62,81 рубля за единицу.

Цены на нефть продолжают снижение на фоне тревог о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 января к 08:06 мск составила $59,17 за баррель.

Это на $0,15 (0,25%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Фьючерсы по итогам торгов 27 января упали в цене на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подешевел — на $0,08 (0,15%), до $53,06 за баррель. Последние торги заканчивались ценой $53,14 за баррель. В сравнении с предыдущей сессией она уменьшилась на $0,98 (1,81%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения. Эксперты полагают, что сообщения и слухи о том, что происходит в КНР, будут и дальше трясти нефтяной рынок. Куда могут двинуться цены на сырьё, рассказывается в материале NEWS.ru.