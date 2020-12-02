Доллар США вырос до 75,12 рубля на Мосбирже

https://static.news.ru/photo/22e94606-353a-11eb-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс американского доллара на открытии торгов Мосбиржи прибавил 0,06% и составил 75,1175 рубля за единицу, евро растёт на 0,3% — до 91,1475 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 3 декабря 2020 года. К 10:03 мск валюта США поднимается до 75,2075 руб. (+0,18%), евро находится на отметке 91,15 руб. (+0,3%).

Рынок российских ценных бумаг открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по информации на 10:00 мск, Мосбиржа опускалась на 0,12%, достигая уровня 3185,78 пункта, а РТС увеличился на 0,1%, до 1336,84 пункта. К 10:04 мск показатели Мосбиржи находились на отметке 3186,32 пункта (-0,1%). Индекс РТС торговался на уровне 1335,94 пункта (+0,04%).

«Роснефть» приняла решение избавиться от части своих неключевых активов и заменить их более качественными. Компания продаст 10% активов, расположенных в том числе на Сахалине и в Западной Сибири. Продажа активов входит в стратегию по снижению затрат и повышению эффективности компании. Речь идёт об истощённых, мелких и средних месторождениях с высокой обводнённостью, которые требуют существенных затрат как на добычу, так и на управление.

Ранее NEWS.ru писал, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин. Одним из главных драйверов роста цен на сырьё являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии.