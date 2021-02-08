Доллар США на открытии торгов МосБиржи упал до 74,6 рубля за единицу

https://static.news.ru/photo/d92704da-69e2-11eb-be29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар на открытии торговой сессии МосБиржи упал на 0,19%, до отметки 74,6 рубля за единицу. Евро теряет 0,27%, останавливаясь на уровне 89,7 рубля, передаёт площадка на 10:00 мск 8 февраля 2021 года.

К 10:10 мск валюта США находилась на отметке 74,22 рубля (-0,57%), евро снизился до 89,34 рубля (-0,67%). Индекс РТС к 10:42 мск составил 1458,36 пункта (+1,86%), МосБиржи — 3435,37 (+1,26%). Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE прибавила 1,21% и перевалила за отметку в $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года.

Согласно данным торгов, стоимость Brent в пике составляла $60,06. К 08:36 мск она торговалась на уровне $60 за баррель (+1,11%). Цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,13% — до $57,34 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минэнерго США предположили, что цена на нефть марки Brent к 2050 году может подняться до отметки в $173 за баррель. В американском ведомстве заметили, что существует три различных сценария, по которым в данной сфере будут развиваться события.

Один предполагает высокие цены на нефть, второй является реалистичным, а третий — негативным. При первом раскладе нефть марки Brent к 2050 году будет торговаться на уровне $173 за баррель. Если сработает реалистичный сценарий, стоимость составит $95. При негативном цена на нефть марки Brent будет составлять $48.