Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара по отношению к мировым валютам растёт после падения из-за начала процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

$1 сейчас оценивается в 107,78 японских йен против 107,05 на момент последнего закрытия торгов. За €1 на рынке дают $1,0949 — днём ранее этот показатель составлял $1,1018. Фунт стерлингов инвесторы оценивают в $1,2361, что на $0,0127 ниже цены прошлого дня, следует из биржевых данных.

Старший валютный трейдер Tempus Inc. Хуан Перес сказал журналистам Reuters, что считает доллар безопасным активом.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

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