https://static.news.ru/photo/01f2be10-dfb3-11e9-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара по отношению к мировым валютам растёт после падения из-за начала процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

$1 сейчас оценивается в 107,78 японских йен против 107,05 на момент последнего закрытия торгов. За €1 на рынке дают $1,0949 — днём ранее этот показатель составлял $1,1018. Фунт стерлингов инвесторы оценивают в $1,2361, что на $0,0127 ниже цены прошлого дня, следует из биржевых данных.

Старший валютный трейдер Tempus Inc. Хуан Перес сказал журналистам Reuters , что считает доллар безопасным активом.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.