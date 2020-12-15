Доллар потерял четыре копейки на старте торгов Московской биржи

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Американский доллар подешевел на четыре копейки на старте торгов Московской биржи, достигнув отметки в 73,44 рубля за единицу. Евро «подрос» на две копейки — до 89,26 рубля. Китайский юань на 10:14 мск находился на уровне 11,25 руб. за единицу.

Кроме того, реальный эффективный курс российской валюты (к денежным знакам основных экономических партнёров РФ, учитывая инфляцию) в ноябре 2020 года увеличился на 0,4% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года снизился на 16,8%, передаёт ЦБ РФ.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,39% — до $50,56 за баррель. Индекс самой площадки составляет 3268,58 (+0,63%). РТС прибавляет 1,01% — до 1404,49.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует риски для мирового спроса на нефть в период новогодних праздников. Каникулы могут спровоцировать новый рост заражений COVID-19 и очередные локдауны, говорится в декабрьском докладе ведомства. Ведомство добавило, что ожидаемая «эйфория» на фоне начала вакцинации от COVID-19 частично объяснила увеличение стоимости нефти, но необходимо несколько месяцев, прежде чем критическая масса получивших препарат среди экономически активных граждан достигнет своего пика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия имеет внушительные запасы углеводородов, поэтому отказ от нефти и газа и переход на альтернативные источники энергии для неё не очень актуален. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.