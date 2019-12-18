https://static.news.ru/photo/0d0adb3a-216b-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты после открытия торгов на Московской Бирже увеличился по сравнению с прошлой сессией на 11,5 копейки и составил 62,53 рубля. Евро прибавил 4,8 копейки. Его стоимость достигла отметки 69,64 рубля.

Индекс МосБиржи упал на 0,07% — до 3011,07 пункта. Индекс РТС похудел на 0,14% — до 1518,46 пункта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость тройской унции палладия впервые в истории превзошла отметку в $2 тысячи. Показатель зафиксирован 17 декабря текущего года. Эксперты связали повышение цен с опасениями за предложение металла.