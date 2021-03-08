Доллар начал дорожать на высокой доходности американских гособлигаций

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Курс американской валюты на торгах 8 марта укрепляется к евро и японской иене на фоне сохранения высокой доходности гособлигаций Соединённых Штатов Америки.

В 12:52 мск за евро давали $1,872 (при закрытии прошлых торгов — $1,917). Курс доллара к японской валюте поднимался до 108,54 иены с 108,34. Курс доллара к корзине валют шести государств — основных торговых партнёров Вашингтона (индекс доллара) вырос на 0,31%, до 92,26 пункта.

Доходность гособлигаций US Tresuries при этом растёт на 4,7 базисных пункта — с 1,554% до 1,601%. Гособлигации прибавляют в доходности уже пять торговых сессий подряд. Аналитики считают, что рост спровоцирован оптимизмом инвесторов по поводу перспектив восстановления американской экономики.

6 марта сенат США утвердил пакет мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн. Это решение ещё должно получить одобрение палаты представителей.

Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что российские власти должны решиться на деноминацию рубля, передавал NEWS.ru. Специалист считает, что эта мера приведёт к серьёзному укреплению российской валюты по отношению к доллару.