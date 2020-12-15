Долги по зарплатам в России приблизились к двум миллиардам рублей

https://static.news.ru/photo/cf92b822-3ef6-11eb-a347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 декабря составила 1898,2 млн рублей. Почти половина этой суммы накопилась в кризисном 2020 году. Такие данные приведены в материалах Росстата.

По сравнению с официальными показателями месячной давности к зиме долги выросли на 1,5%, или на 28 млн рублей.

Как следует из информации статистического ведомства, на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 944,6 млн рублей (49,7%), на сформировавшиеся в 2019 году — 365,6 млн (19,3%), а на те, что возникли в 2018 году и ранее — 588 млн (31%).

Работники, перед которыми возникла задолженность, по видам экономической деятельности распределились следующим образом: обрабатывающие производства — 40%; добыча полезных ископаемых — 16%; строительство — 15%; сельское хозяйство, охота и лесозаготовка — 8%, транспорт — 6%.

Впрочем, нынешние долги — не самые высокие в текущем году. Так, к 1 февраля суммарные невыплаты заработной платы в России достигли 2,25 млрд рублей. К тому моменту, по сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился на 6,5%, или на 1,37 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума утвердила во втором чтении новую методику расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. С 2021 года их будут вычислять исходя не из потребительской корзины, как это происходит сейчас, а из медианного дохода. Закон устанавливает МРОТ в размере 42% от медианной зарплаты, эта сумма составит 12 792 рубля. Что касается прожиточного минимума, то он в следующем году будет в размере 11 653 рубля.