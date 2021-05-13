Долг россиян за электроэнергию вырос на 11%

https://static.news.ru/photo/0ade9b8c-b3df-11eb-8abe-96000091f725_660.jpg Фото: NEWs.ru

Задолженность жителей РФ за электроэнергию в первом квартале текущего года выросла на 11%, до 73,9 млрд рублей. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на отчёт первого зампреда правления Центра финансовых расчётов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 333,2 миллиарда рублей, что на 11,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года, — говорится в отчёте.

В марте по сравнению с февралём долги снизились на 6%, однако в сравнении с мартом прошлого года задолженность населения выросла на 20,2%.

Ранее стало известно, что в текущем и следующем годах стоимость электроэнергии для предприятий вырастет от 6% до 15%. Через два года рост замедлится из-за снижения платежей за мощность новых тепловых электростанций. Но уже к 2025 году из-за запуска новых инвестиционных программ в сфере энергетики цены снова поползут вверх.

После 2025 года в России планируют модернизировать старые ТЭС. В Европе и на Урале среднегодовые темпы роста цен на электричество составят 4,7%, а одноставочная цена достигнет 3,8 тысячи рублей за 1 МВт·ч к 2030 году. При этом в 2021 году цена будет на уровне 2,66 тысячи, в 2022-м — 2,8 тысячи рублей.