Доход курьеров превысил средний заработок в большинстве регионов РФ

В первом квартале текущего года объём досрочного погашения ипотеки в РФ сократился почти на четверть — до 512,5 млрд рублей. Также россияне стали менее активно перекредитовываться — объём досрочно возвращённых долгов за счёт рефинансирования уменьшился на 22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Объём досрочных погашений ипотечных долгов в рублях в январе-марте по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года упал на 24,6%, а по сравнению с третьим кварталом — на 4,7%, — говорится...