Доход курьеров превысил средний заработок в большинстве регионов РФ

Заработок курьера в среднем по стране составил 400 рублей в час, то есть при работе 165 часов в месяц, его доход оказался равен 65,8 тысячам рублей. Как следует из исследования Центра стратегических разработок, во всех городах, кроме Москвы, доход курьеров превысил среднюю зарплату в регионе, причём в некоторых из них — вдвое, сообщает РБК.
В Москве средний заработок курьера составил 55,6 тысячи рублей в месяц при средней зарплате в 87,1 тысячи рублей. Зато в остальных регионах работать курьером оказалось гораздо выгоднее, чем на заводе или в офисе, — говорится в исследовании.