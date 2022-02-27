Дочерняя компания Сбербанка 28 февраля не откроет отделения в Чехии

Чешский Сбербанк столкнулся с неожиданно большим оттоком средств клиентов, а из-за предписания российского Центробанка он не сможет осуществить поставку ликвидности. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке дочерней компании Сбербанка отказал, из-за чего в банке решили не открывать отделения в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую организацию.

Агентство отмечает , что филиалы банка в Чехии закрыли 25 февраля из-за соображений безопасности: в местных городах фиксировались случаи нападения на сотрудников банка и попытка устроить погром в отделении.

Банк также столкнулся с аномальным оттоком денежных средств клиентов. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в дочерний банк. Банк тесно сотрудничает со своим акционером и Национальным банком Чехии, чтобы разрешить ситуацию. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке Сбербанку Чехия отказал, — цитирует агентство заявление Сбербанка.

Клиенты банка в Чехии смогут воспользоваться интернет-банкингом и ограниченными операциями по картам. Вклады населения застрахованы в соответствии с законодательством Чехии, указали в Сбербанке.

Ранее стало известно, что только за первые сутки спецоперации РФ на Украине (24 февраля) граждане России и отечественные компании сняли со счетов в банках 111,3 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за последние два года. Согласно информации регулятора, спрос на наличные вырос в 58 раз. В прошлый раз такая ситуация наблюдалась в конце марта 2020 года.