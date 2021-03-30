Дочерний банк ВТБ прекратит существование

https://static.news.ru/photo/01b9bcb0-91f9-11eb-b40c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочерний банк ВТБ «Возрождение» прекратит своё существование и с 15 июня будет присоединён к БМ-банку. Об этом в разговоре с журналистами рассказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что компания вплотную подходит к реорганизации своих дочерних банков, в числе которых есть и «Возрождение», который из них является самым большим по числу клиентов, рыночной доли и не только. Присоединение завершится к 15 июня. Для этого необходимо дождаться технологического окна с многочисленными праздниками.

По словам Пьянова, у банка есть миноритарные акционеры. Они владеют привилегированными акциями. Член правления рекомендовал им не участвовать в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров и, согласно действующему законодательству, предъявить в 45-дневный срок свои акции к обратному выкупу банку.

Мы имеем ситуацию, когда рыночная оценка имеет разрыв фундаментальный. Поэтому у акционера миноритарного по «префам» есть две стратегии. Первая стратегия — отказаться от голосования, предъявить в 45-дневный срок акции к обратному выкупу и получить средневзвес рыночной стоимости за шесть месяцев, то есть, по сути, повышенную стоимость в размере. Либо второй вариант — конвертироваться сначала в акции БМ-банка, которые не являются котируемыми, и конвертация будет происходить не по рыночному коэффициенту, а по оценке оценщика, которая меньше, чем рыночная, — цитирует Пьянова ТАСС.

При втором варианте, уточнил член правления, акционерам будет нужно ждать 2023 года, когда БМ-банк присоединится к ВТБ, так как кредитная организация является некотируемой, выйти из неё нельзя.

Как ранее передавал NEWS.ru, Forbes представил топ-100 самых надёжных банков России, в котором первую строчку занимает «Сбер». В последний раз этот банк возглавлял рейтинг в 2017 году.

После этого «Сбер» занимал два года подряд четвёртое место по надёжности. На втором месте оказался Райффайзенбанк, на третьем остался Росбанк, сообщает издание. На последнем месте оказался Банк «Национальный стандарт», 99-е место занял Татсоцбанк, на 98-м месте оказался «Международный финансовый клуб».