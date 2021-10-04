Добровольно-принудительно: как отказаться от страховки по кредиту

Вряд ли сегодня найдётся банк, который не станет убеждать клиента купить страховку при оформлении кредита. Зачастую подобные услуги пытаются включить в договор, не уведомив при этом заёмщика, или требуют оплатить страховку, аргументируя тем, что не выдадут заём. При этом юристы не устают напоминать: страхование — дело добровольное, если, конечно, речь не идёт об ипотеке. NEWS.ru узнал, что делать, если банк навязывает услугу, и можно ли от неё отказаться.

В статье 936 Гражданского кодекса РФ чётко прописано, что страхование жизни или здоровья — исключительно добровольное дело. А закон «О защите прав потребителей» гласит, что никто не вправе связывать получение одной услуги (кредита), с приобретением другой услуги (страховки).

На практике банки вынуждают клиента купить страховку в добровольно-принудительном порядке. Таким образом они, с одной стороны, снижают собственные риски, с другой — получают дополнительный доход. По оценкам экспертов, он может составлять 50–70% от страховой премии, а в некоторых случаях превышать 90%. Кроме того, при кредитовании банки добавляют сумму страховки в тело кредита, в итоге заёмщик вынужден выплачивать проценты и за неё. Для клиента это означает заметное удорожание кредита. Причём по условиям таких договоров страхования возврат премии при расторжении не предусматривается либо удерживается значительный её процент.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не секрет, что менеджерам банков руководством устанавливается план продаж страховых продуктов, который они вынуждены выполнять, убеждая потенциальных заёмщиков в целесообразности оформления страховки, в том числе говоря о более выгодных условиях кредитования при условии обязательного страхования, — рассказал NEWS.ru адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Тут стоит пояснить: обязательным по закону является страхование залогового имущества при ипотеке или оформление полиса каско при покупке автомобиля в кредит. В случае с потребительским кредитом заёмщик вовсе не обязан переплачивать. А переплачивать придётся, если он, к примеру, невнимательно читал кредитный договор, поставив галочку в пункте «Согласен на добровольное страхование».

Кстати, зачастую сотрудники банков ни слова не говорят о страховке, включённой в кредит. Или обещают вернуть её при досрочном погашении кредита или после подачи заявления об отказе. Правда, договор будет говорить об обратном. Внимательное изучение документа перед подписанием позволит избежать неприятных последствий.

Важно изучить кредитный договор на предмет повышения ставок по кредиту в случае отказа от страховки в этот период. Вполне возможно, такой пункт может оказаться в документах, — пояснил NEWS.ru ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Эксперт напомнил, что при добровольном страховании кредита существует «период охлаждения» длиной в 14 дней, в который можно отказаться от страхования, а страховая компания обязана принять полис и возместить страховую премию.

По словам Геннадия Нефедовского, документы — заявление о расторжении договора и возврате страхового взноса за оставшийся период — рекомендуется направлять в страховую компанию или банк (в зависимости от того, с кем оформлен договор) заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о получении, чтобы при необходимости доказать факт направления указанных документов.

В случае отказа страховой компании или банка в возврате суммы страхового взноса спор может быть решён в судебном порядке, — подчеркнул адвокат.

Дополнительно заёмщик вправе увеличить сумму требований на 50% суммы невозвращённого страхового взноса в качестве штрафа страховой компании или банка, на сумму морального ущерба и расходов на оплату услуг юриста-представителя в суде.

Другой вопрос, когда заёмщика подключают к так называемому коллективному страхованию, и здесь история значительно сложнее. Договор заключается между страховой компанией и банком, а последний лишь «присоединяет» клиента к программе страхования. Клиенту, пожелавшему отказаться от такой страховки, сделать это оказывается труднее, так как он не является стороной договора о страховании. К тому же к моменту приобретения полиса договор между банком и страховой компанией, скорее всего, уже действовал какое-то время (месяц, а может и год). Но такие кейсы в основном использовались до 2019 года, заметил Уткин.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сейчас всё значительно проще: надбавка к проценту при отказе от страхования составит 4-5% годовых. И страховка в какой-либо другой компании, не связанной с банком, либо же полис, приобретённый самостоятельно ещё до подачи заявки на кредит, влиять на решение банка по ставке не будет, поскольку доход банка от этих 4-5% годовых и доход от продажи полиса будет примерно равен, пояснил юрист.

Нередки ситуации, когда заёмщику навязывается услуга страхования не на год, а на весь срок кредита, например, на пять лет с условием единовременной оплаты страхового взноса при заключении кредитного договора. В случае досрочного погашения кредита заёмщик тоже может вернуть часть страхового взноса за неиспользованный период. Например, взнос за пять лет составил 10 тысяч рублей, кредит был выплачен за три года, соответственно, сумма взноса, подлежащая возврату, составляет 40 тысяч рублей, отметил Нефедовский.

Идеальным решением будет выбор такого банка, который не станет «цепляться» за страховку, либо банка, в кредитном договоре с которым не будет пункта о повышении процентной ставки после отказа от страхования, считает Павел Уткин. Иными словами, основная задача заёмщика — внимательно изучить предлагаемые к подписи документы. Тогда возможность получить лояльную процентную ставку без переплаты за страховой полис существенно повысится.