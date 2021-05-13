Десяткам тысяч обманутых дольщиков помогли в пандемию

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что более 45 тысяч обманутых дольщиков в России восстановили свои права в прошедшем году, несмотря на коронавирусные ограничения в строительной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, строительная отрасль в прошлом году оказалась под серьёзным давлением. В такой ситуации риск роста числа обманутых дольщиков значительно увеличился. Несмотря на это за прошедший год удалось восстановить права свыше 45 тысяч покупателей жилья, — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что дольщикам оказывается поддержка через соответствующий фонд, который гарантирует завершение строительства жилья, получение квартиры или возврат вложенных средств. На финансирование этого фонда в трёхлетнем бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей, половина из них уже перечислена.

По словам Мишустина, впервые за много лет строительная индустрия пережила кризис без потерь. В прошлом году удалось ввести более 80 млн квадратных метров жилья.

В нацпроект «Жильё и городская среда» планируют включить пункт о вариантах решения проблемы обманутых дольщиков, а их ипотечные кредиты могут рефинансировать. Об этом ранее рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. В стране уже составлен реестр проблемных объектов. Это означает, что государство признаёт проблему и берёт на себя обязательства по её решению. Якубовский напомнил, что это может произойти либо за счёт средств федерального бюджета, либо регионального, либо при помощи инвесторов.