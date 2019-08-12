https://static.news.ru/photo/ec9a22c6-bd7d-11e9-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Агрегатор Aviasales провёл исследование, которое показало, что в 2019 году авиабилетами стоимостью до пяти тысяч рублей интересуются 22% россиян, что на 3% меньше, чем в 2018 году.

Те, кто приобретает билеты в ценовой категории до пяти тысяч, летают в Москву, Калугу, Псков, Чебоксары и Казань, а также в Будапешт и Минск, передаёт РИА Новости .

Билеты стоимостью до десяти тысяч рублей стали популярнее на 2% за год, это 31% от общего числа бронирований. Путешественники выбирают такие направления, как Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минводы, Калининград, Пизу, Ригу, Берлин, Ереван и Карловы Вары.

Интерес к билетам по 10–20 тысяч рублей вырос на 2%, сейчас такие билеты покупают 27% пассажиров, летающих в Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Стамбул, Прагу, Барселону и Париж.

Около 15% покупателей бронируют билеты стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей во Владивосток, Хабаровск, Магадан и Норильск, Бангкок, Пхукет, Бали, Нью-Йорк и Дубай.

Доля тех, кто может позволить себе перелёты дороже 50 тысяч рублей составляет 5%, что на 1% ниже показателей прошлого года, это путешественники на Мадагаскар, в ЮАР, Австралию и Аргентину, а также в отдалённые российские регионы, например, Ленск и Анадырь.

Как писал News.ru ранее, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил создать для граждан возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху.