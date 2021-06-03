Дерипаска назвал причину банковского рабства россиян

https://static.news.ru/photo/5ca5a33c-c462-11eb-a646-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска серьёзной проблемой России считает очень узкий рынок облигаций, из-за чего россияне оказываются «рабами банков». Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Облигации в объёме 30 трлн рублей на всю российскую экономику — это ничего. При этом половина этих средств приходится на облигации федерального займа, а остальное — банки и нефтедобывающий сектор. Обязательно нужны облигации и более квалифицированный ломбардный список, учёт этих бумаг. Иначе и юридические лица, и физические, у которых ипотека и другие кредиты, останутся в зависимости от банков, — заявил Дерипаска.

Он отметил, что расширение рынка облигаций будет первым шагом к свободе предпринимательства, а затем представители малого и среднего бизнеса сами станут двигателями перемен.

В нынешних условиях отсутствие экономического роста приводит к стагнации рынка труда. Нет мобильности трудовых ресурсов, нет спроса на труд в регионах, а это рождает безобразно низкие зарплаты, — добавил олигарх.

Центробанк ввёл показатель долговой нагрузки, который банки учитывают при рассмотрении новой кредитной заявки. Если у заёмщика выплаты по кредитам превышают 50% дохода, то ему могут отказать. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков ранее заявил, что это хороший метод регулирования, который позволит снизить бьющую все рекорды закредитованность россиян. В качестве альтернативы банковскому кредитованию он назвал лизинг, краудфандинг и факторинг, подчеркнув при этом, что это более дорогостоящие финансовые продукты.