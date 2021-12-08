Депутаты Госдумы поднимут зарплаты своим помощникам до 387 тысяч рублей

Депутатами всех фракций Госдумы РФ был внесён законопроект об увеличении зарплатного фонда для своих помощников. Им увеличат вознаграждения на 20%, пишет KP.RU. Раньше помощники депутатов получали 300 тысяч рублей в месяц, теперь будут зарабатывать 387 тысяч. И таких сотрудников у каждого депутата может быть до семи человек.

Это очень правильная инициатива. Людям же, обычным, простым, а не каким-то владельцам «Майбахов» и «Мерседесов» зарплаты поднимут. Помощники помогают нам, власти, быть ближе к народу, — сказал на это депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что постоянно находится в Москве, потому что должен присутствовать на заседаниях, но избирался он от другого округа, где живёт более 500 тысяч человек, и с людьми должен кто-то общаться. В задачу помощников Милонова входит обход и общение с избирателями, которые часто делятся своими сложными и тяжёлыми историями.

У депутата на данный момент четыре помощника, кроме того многие работают с ним на общественных началах. Платить меньше 100 тысяч высококвалифицированным юристам, по признанию Милонова, он просто не может. У него самого шестеро детей, и все свои доходы он указывает в ежегодной декларации.

Ранее депутат заявил, что одной из нематериальных причин демографической проблемы в России является отсутствие «нравственного компонента» в обществе. По его мнению, примерами для подражания в РФ является не многодетная семья, а певицы Ольга Бузова, Клава Кока и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.