Депутат предложил повысить пенсии за счёт коррупционеров

https://static.news.ru/photo/b407bb82-442a-11eb-ac6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов не считает пенсии в размере 45 тысяч рублей завышенными ожиданиями. По его мнению, поднять их до такого размера можно было бы за счёт конфискованных у коррупционеров денег.

Во-первых, нужно ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов. Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а использовать для обеспечения роста пенсий, — заявил в эфире НСН Нилов.

При этом парламентарий затруднился назвать максимально допустимый уровень пенсии в России. Он считает, что для каждой категории работников он должен быть свой.

Космонавты, лётчики-испытатели получают больше 100 тысяч, сотрудники правоохранительных органов могут получать две пенсии — военную и страховую, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, пенсия в размере 30–45 тысяч рублей является желанной для большинства граждан России. Не ниже 45 тысяч рублей в месяц хотели бы получать 46,6% респондентов, а на 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведённого в ноябре 2020 года среди 1,5 тысячи россиян из всех регионов страны. Только 22,1% респондентов считают, что не смогут нормально жить на пенсию, которая составит менее 45 тысяч рублей. В старости можно жить и на 25 тысяч, в этом уверен только 1% россиян.

Запросы москвичей оказались выше, чем у остальных россиян. Так, на выплаты в 45 тысяч рублей согласны 44% столичных жителей, а ещё 38,5% хотели бы получать более высокую пенсию.