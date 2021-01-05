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Депутат назвал идею о кредитной амнистии дешёвым популизмом

16:43, 05 января 2021 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что предложенная партией «Коммунисты России» инициатива о прощении всем гражданам России долгов перед банками на сумму до 3 млн рублей — это дешёвый и отчасти опасный популизм.

Дешёвый популизм, примитивный. У нас кредиты даются за счёт вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход. В общем, такое дешёвое, на мой взгляд, даже опасное предложение, потому что оно у кого-то надежду, может быть, вызовет, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он отметил, что решать проблемы с долгами россиян перед кредитными организациями необходимо не за счёт амнистии, а с помощью новых механизмов реструктуризации долгов в условиях пандемии коронавируса или других непредвиденных трудностей в жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложенную партией «Коммунисты России» инициативу по проведению поголовной кредитной амнистии в стране. Он обвинил членов партии «Коммунисты России» в некомпетентности и готовности принести экономику страны в жертву ради спасения отдельных лиц, увязших в долгах во время пандемии.

Партия «Коммунисты России» направила в Госдуму предложение на фоне пандемии коронавируса простить всем россиянам долги перед банками на суммы менее 3 млн рублей. Авторы инициативы подчитали, что такая инициатива обошлась бы государству в 1,6 трлн рублей.

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