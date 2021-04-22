Деньги на новые меры поддержки россиян в бюджете уже нашли

https://static.news.ru/photo/501bc8e0-a36e-11eb-9947-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни у кого в России не должно возникнуть сомнения, что новые выплаты и пособия, озвученные в нынешнем послании президента РФ Федеральному собранию, могут «как-то зависнуть» в реализации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Её цитирует «Парламентская газета».

Всё, что озвучил президент, все меры должны заработать незамедлительно, должны быстро прийти «на землю», — заявила Матвиенко на заседании Совета палаты регионов.

По её словам, необходимо приложить максимум усилий, чтобы в весеннюю сессию все необходимые для реализации этого послания законы были приняты.

Все поручения президента просчитаны и правительством рассмотрены. В правительстве уже подтвердили — на реализацию всех новых мер поддержки средства в бюджете РФ найдены. Поэтому никто не должен высказывать сомнения, что вопрос может как-то «зависнуть», — добавила спикер верхней палаты парламента.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Его уже назвали самым социальным посланием. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил расходы бюджета на реализацию мер, перечисленных в этом послании, в 400 млрд рублей.

Ранее такую же сумму расходов на реализацию послания назвал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, все траты уже просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. Реализация мер из послания, по его словам, не несёт рисков роста инфляции.