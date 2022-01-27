Деньги к деньгам: кому банки не смогут отказать в кредите в 2022 году

Темпы прироста кредитования в России в наступившем году заметно сократятся, а средний чек кредита, напротив, вырастет. Процентные ставки поднимутся, и банки уже не будут столь же «щедры», как раньше, прежде всего в отношении неплатёжеспособных клиентов. На этом фоне начнётся борьба кредитных организаций за самых надёжных и обеспеченных заёмщиков. О главных трендах на рынке кредитования в 2022 году — в материале NEWS.ru.

Растущие ставки

Одна из ключевых тенденций в сфере кредитования в 2022 году — рост процентных ставок. Стоит ли ждать иного после того, как Банк России только в прошлом году поднял ключевую ставку с 4,25% до 8,5%. И, по всей видимости, он сделает это снова как минимум на одном из ближайших заседаний — 11 февраля или 18 марта, полагает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade.

Безусловно, для банков остаются и другие каналы получения свободных денег, например операции так называемого краткосрочного РЕПО. Но и здесь, и в целом с предоставлением кредитным организациям дополнительной ликвидности будет меньше вольницы по мере подъёма ключевой ставки и в условиях заметно ускорившейся в последние месяцы инфляции, объясняет аналитик.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, на горизонте двух кварталов понижательного тренда по ключевой ставке можно не ждать. По мнению финансового эксперта Артёма Звёздина, сейчас инфляция находится на своём пике и во втором квартале начнёт замедляться, а вместе с ней начнёт уменьшаться и ключевая ставка. Но формирования тренда на снижение стоимости кредитов можно ожидать разве что ближе к концу 2022 году.

Отказы в кредитах

Во всём, что касается выдачи кредитов бизнесу и гражданам, банки будут вести себя заметно осмотрительнее, говорит Пушкарёв. Проблемы с одобрением заявки на потребительский кредит возникнут прежде всего у заёмщиков без долгосрочной кредитной истории или тех, у кого накоплен высокий показатель предельной долговой нагрузки (ПДН).

Затянуть пояса, так и не получив в банке кредита, вероятно, придётся как раз тем многим, чей кошелёк более всего пострадал в пандемию от быстрого роста цен и нехватки доходов, — замечает аналитик.

По словам эксперта, выдача кредита «неблагонадёжному» заёмщику отягощена для банка не только рисками остановки платежей в неопределённой экономической ситуации, но и требованием регулятора, чтобы банк дополнительно «придерживал» в резервах сумму в несколько раз выше.

Таким образом Центробанк пытается охладить рынок кредитования. Ещё одна из «охлаждающих» мер — пересмотр расчёта ПДН, первую очередь по длинным (свыше пяти лет) необеспеченным кредитам, напоминает консультант в сфере залоговых инвестиций компании GLS INVEST Оксана Покровская. Новая методика расчёта ПДН должна вступить в силу с февраля, и это усложнит процедуру потребительского кредитования для закредитованных заёмщиков, говорит она.

Кроме того, ЦБ планирует сократить «долгий кредит» с 60 до 48 месяцев. Это автоматически увеличит показатель долговой нагрузки и сделает потребительские кредиты более рискованными и менее выгодными для банка.

Реальная процентная ставка на необеспеченный кредит наличными при сумме займа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на срок более 12 месяцев может доходить до 22% в первом квартале 2022 года, — отмечает Покровская.

В 2022 году банки продолжат сокращать аппетит к риску, чему будут способствовать новые меры ЦБ, вплоть до прямого ограничения кредитования в некоторых сегментах необеспеченного кредитования, комментирует директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Речь, прежде всего, о заёмщиках с высокой долговой нагрузкой и низкой кредитоспособностью (высокие значения ПДН и низкие значения персонального кредитного рейтинга — ПКР).

Артём Соболев/NEWS.ru

Раздачи кредитов, как это было ранее, мы увидим нескоро, соглашается Лагуткин. Уровни одобрения будут снижаться, как и лимиты кредитования для массового сегмента клиентов, а для вот клиентов affluent (премиальных) практически ничего не изменится. По словам Лагуткина, они продолжат получать необходимые средства, что будет толкать средние чеки вверх при очевидном снижении количества выдаваемых кредитов.

Охота на заёмщиков

По мнению экспертов, банки в прямом смысле начнут охоту за надёжными клиентами, которые до сих пор успешно справлялись с обслуживанием своих долгов. Волков обращает внимание, что на фоне высокой инфляции и роста ставок клиенты хорошего кредитного качества имеют больше стимулов не к заимствованиям, а к накоплениям. И чтобы привлечь таких клиентов, банкам, очевидно, придётся прикладывать дополнительные усилия.

Усилится конкуренция за заёмщиков с высокими значениями ПКР, для которых банки будут предлагать явные преференции в виде дополнительных услуг и льготных ставок, — считает Волков.

Можно ожидать приличного роста числа «более выгодных» кредитных предложений на более значительные суммы для зарекомендовавших себя заёмщиков, прогнозирует Пушкарёв. Как это может работать на практике? Например, сотрудники банка станут настойчиво предлагать самым ценным клиентам не просто рефинансировать, а целиком закрыть их старые кредиты во всех других банках, взамен обещая им новый кредит, но на сумму вдвое-трое большую. Формально процент по кредиту в таких предложениях будет таким же (если не ниже), чем в предложениях годичной давности, даже невзирая на рост средних ставок на кредитном рынке, продолжает эксперт. Но в пакете будут обязательно содержаться дорогостоящая услуга страхования и, скорее всего, пункт об увеличении процентной ставки на 2–3%, в случае если клиент вдруг решит воспользоваться кредитными предложениями банков-конкурентов.

Будет много вариантов рефинансирования под мнимо более низкую ставку, но фактически с более высокими суммарно платежами в адрес банка, — полагает Пушкарёв.

Микрозаймы и брокеры-мошенники

Тем клиентам, кому раньше некоторые банки одобряли кредиты по двум документам (как правило, это люди с неофициальным трудоустройством и немного запятнанной кредитной историей), теперь банки отказывают, признаёт кредитный брокер, руководитель кредитного центра «Эксперт» Александр Широков. Многие из них, скорее всего, пойдут за деньгами в микрофинансовые организации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огромный пласт клиентов «скатился» в МФО в пандемию. Данная тенденция сохранится и в этом году, — предупреждает Широков.

При этом немногие понимают, что, кредитуясь в МФО, они собственноручно существенно снижают шансы получить кредит в банке под более выгодный процент. Банки негативно относятся к заёмщикам, которые пользуются микрозаймами, ведь в этом случае вопросы вызывает финансовая грамотность потенциального клиента. Ставка по микрозаймам может достигать 365% годовых. Что и кто может заставить человека согласиться на столь невыгодные условия кредитования?

И, тем не менее, поток клиентов в МФО не иссякает, равно как и жертв всякого рода мошенников. По словам Широкова, в 2022 году продолжится рост количества «чёрных» брокеров. Они пользуются тем, что человек готов поверить во всё что угодно, лишь бы получить одобрение по кредиту.

Главная цель такого мошенника — выманить у клиента предоплату под любым предлогом: начиная от «вам одобрено, но, чтобы узнать, в каком банке, нужно заплатить ЦБ», заканчивая «чтобы подтвердить вашу платёжеспособность, необходимо внести предоплату в размере трёх ежемесячных платежей». Эксперты советуют быть предельно осторожными и не совершать необдуманных поступков тем, кому банки уже отказали в выдаче кредита. Ведь в таком случае можно остаться и без кредита, и без наличных.