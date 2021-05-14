Число звонков от мошенников-псевдосиловиков резко выросло

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В апреле резко увеличилось число телефонных звонков от мошенников клиентам российских банков. Чаще всего они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и Центробанка. Об этом РБК сообщили в «Лаборатории Касперского» и компании BI.ZONE.

Число таких звонков в апреле 2021 года увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрём 2020-го — февралем 2021 года. Пик активности пришёлся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, — сообщил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

В компании BI.ZONE зафиксировали рост жалоб на такие звонки с июля прошлого года, их пик пришёлся на апрель 2021-го. По мнению директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, звонки от представителей служб безопасности банков у клиентов банков уже не вызывают доверия, поэтому мошенники стали представляться правоохранителями, при упоминании которых многие люди начинают волноваться.

Ранее оперативный работник МВД Михаил Игнатов рассказал, с помощью каких фраз можно разоблачить телефонных злоумышленников. По его словам, вероятность того, что простым гражданам действительно звонит представитель правоохранительных органов, желающий уточнить личные данные, весьма невелика. Перед тем как сообщать что-либо о себе, эксперт рекомендует выяснить личность звонящего. Для этого нужно спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После таких вопросов мошенники обычно сворачивают беседу.

Кроме того, злоумышленников может смутить просьба прислать официальную повестку. Тем не менее иногда оппоненты отвечают на все вопросы и подчёркивают, что нет времени заниматься рассылкой повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона, советует эксперт.