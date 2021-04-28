Число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов выросло в десятки раз

https://static.news.ru/photo/f963cf42-a8be-11eb-9d15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии длинных майских выходных был зафиксирован резкий рост мошеннических ресурсов по подбору дешёвых авиабилетов. В апреле выявлено 50 таких сайтов, тогда как в марте — ни одного. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелётов. Мошеннические порталы распространяются на первой позиции в поисковой выдаче в «Яндексе» или Google по запросам «купить дешёвые авиабилеты», — рассказали в компании.

В апреле Group-IB выявила 50 таких фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов, в январе 2021-го — девять, в феврале — пять, а в марте — ни одного.

Аналитики пояснили, когда посетитель фейкового сайта вводит данные своей карты для оплаты авиабилетов, деньги направляются на счёт злоумышленника. Кроме того, полученные таким образом платёжные сведения могут потом использоваться для покупок в Интернете.

По данным экспертов, особенность апрельской кибератаки в том, что в большинстве случаев фишинговые сайты открываются только с мобильных платформ, так как в этом случае меньше шансов обнаружить подделку.

Кратное увеличение фейковых сайтов подтвердили и специалисты официальных агрегаторов Aviasales, «Туту.ру» и «Купибилет».

После сообщения о длинных майских выходных спрос в России на авиабилеты вырос в пять раз, более всего — в Геленджик. На втором месте по популярности в рейтинге Aviasales — Кавказские Минеральные Воды (+94,48%), на третьем — Сочи (+72,22%), на четвёртом — Симферополь (+76,74%), на пятом — Краснодар (+70,65%). Кроме того, на 61,52% увеличились просмотры авиарейсов в Анапу и на 52,44% — в Ростов-на-Дону.