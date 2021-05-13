Четверть россиян подошли к черте бедности

https://static.news.ru/photo/a618e4d8-b3e2-11eb-b5e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году около 25% населения России (36 млн человек) имели доход ниже среднего уровня, по международной методологии их можно отнести к категории малообеспеченных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных — согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью, — говорится в исследовании.

По данным экспертов, таких россиян в два раза больше, чем официально бедных. В соответствии с российскими стандартами, за чертой бедности живут люди, чей ежемесячный доход не достигает прожиточного минимума в 11,3 тысячи рублей. В 2020 году их было 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

Специалисты считают медианный доход более показательным для оценки благосостояния большей части населения в сравнении со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых сограждан. В Европе для оценки бедности используются три пороговых значения — 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода. В качестве черты бедности используется порог в 50% от медианного дохода, уровень в 60% обозначает «черту риска бедности», а доходы ниже 40% являются критерием крайней бедности.

В России в прошлом году медианный доход составил 27 тысяч рублей, 60% от этой суммы — 16,2 тысячи рублей, 50% — 13,5 тысячи рублей. По оценкам аналитиков, медианный доход в разных российских регионах отличался в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы — только в 2,6 раза.

Больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в богатых субъектах: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, в Москве, на Чукотке и на Сахалине — где за приличными средними заработками скрывается высокое имущественное расслоение, — подчеркнули авторы исследования.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что примерно 80 млн россиян живут с доходами ниже прожиточного минимума. Он раскритиковал официальную статистику Росстата, который сообщил о существенном снижении количества бедных в стране. По мнению бизнесмена, состояние которого Forbes оценивает в $4,4 млрд, за последние годы статистическое ведомство научилось лишь «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». Однако «бравые отчёты о победах над бедностью» в основном происходят только на бумаге.