Четверть арендодателей жилья признались в уклонении от уплаты налогов

https://static.news.ru/photo/7bd28aa4-bcab-11eb-97c9-96000091f725_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Количество самозанятых арендодателей жилья в Москве за последние полгода выросло более чем в полтора раза, при этом налоги от сдачи жилья платит только треть собственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ОНФ и ЦИАН.

23% собственников не декларируют свой доход от сдачи квартир в аренду. Реальная доля серых наймодателей может быть ещё выше: 42% респондентов предпочли не отвечать на вопросы о налогах, — говорится в исследовании.

Исследователи опросили собственников съёмного жилья в столице, использующих онлайн-платформу для размещения объявлений об аренде. Выяснилось, что число самозанятых в этой сфере с октября 2020 года по апрель 2021-го увеличилось на 70%, но только 35% респондентов платят налоги от сдачи в аренду квартир.

По мнению специалистов, арендный бизнес ежемесячно приносит собственникам московских квартир в среднем 46,3 тысячи рублей.

Ранее руководитель агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала, что одним из лучших по доходности объектов для инвестирования на сегодняшний день являются микростудии. Они появляются в рынке в результате редевелопмента, когда один большой неликвидный и низкодоходный объект делят на микропомещения, которые переделывают под проживание.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в спальном районе Москвы недалеко от метро — около 30–40 тысяч рублей. Окупаемость в среднем составляет 16–17 лет при цене квартиры 6,8 млн рублей. Если же эту квартиру разделить на две микростудии по 16 метров, то цена покупки с разделением составит 7,3 млн. Аренда каждой студии — 25–28 тысяч рублей, а окупаемость — 11 лет.