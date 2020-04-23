«Через два года»: в Deutsche Bank высчитали, когда обнулится ФНБ

https://static.news.ru/photo/96607160-85c0-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ликвидные резервы российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. Это случится, если весь названный период нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

Такое мнение высказали экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошки, сообщает РБК.

По их расчётам, в настоящий момент в ФНБ сконцентрировано около $120 млрд. Ликвидная часть фонда, если учитывать текущие обменные курсы, эквивалентна порядка 9 трлн руб.

При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30, — отметили экономисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средств ФНБ в нынешних экономических условиях хватит на несколько лет, даже если бюджет РФ не будут сокращать. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, на финансовую ситуацию не повлияют рухнувшие цены на нефть. Он добавил, что Кремль не может раздать деньги людям, как это делают в США.